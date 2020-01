Téhéran (IRNA)- 600 000 touristes se rendent en Iran chaque année pour recevoir divers traitements et services médicaux, a déclaré le vice-président chargé du développement des ressources et de la gestion du ministère de la Santé, des Traitements et de l'Éducation médicale, Syed Kamel Taqavi.

Taqavi a déclaré samedi que le prix raisonnable des services de santé iraniens était l'un des principaux avantages pour attirer les touristes dans ce secteur. Les statistiques confirment que le nombre d'hôpitaux dans le pays est passé de 828 en 2012 à 1000 actuellement. À son tour, le nombre de lits d'hôpital est également passé de 108 000 à 141 000.

