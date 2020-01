Nucléaire iranien: les ministres iranien et norvégienne des A.E s'entretiennent au téléphone

Au cours de la conversation téléphonique, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue norvégienne Ine Marie Eriksen Soreide ont échangé des vues sur les développements régionaux, l'accord nucléaire de 2015 et la récente catastrophe aérienne à Téhéran.

Le 8 mai 2018, les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire de 2015, approuvé à l'échelle internationale, et ont réimposé les sanctions les plus sévères jamais imposées au pays et ont lancé un plan visant à réduire à zéro les ventes de pétrole iranien.

En vertu de l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et six puissances mondiales en juillet 2015, Téhéran s'est engagé à limiter son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions liées au nucléaire.

Les responsables iraniens avaient précédemment averti que l’échec de l’Union européenne à fournir le terrain nécessaire à Téhéran pour bénéficier des avantages économiques de l’accord nucléaire épuiserait la patience du pays.

