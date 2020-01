Politisation de football : lettre de protestation de l'Iran au président du Conseil olympique asiatique

L'AFC a annoncé vendredi 17 janvier sa décision de priver les clubs de football iraniens présents dans les jeux de leurs droit légitimes d’accueillir les matchs de la ligue des champoins à la maison, ce qui a suscité la vive réactions des autorités sportives du pays, de la fédération nationale et des clubs iraniens de foot à savoir : Persépolis, Esteqlal, Sepahan et et Chahr-e Khodro .

Réagissant à cette décision unilatérale, partielle et partiale de l’AFC, la confédération nationale iranienne de Foot, a demandé via une lettre adressée au président du Conseil olympique asiatique, l’intervention des autorités compétentes dans cette affaire « politisée », tout en exprimant les vives protestations de l’Iran.