Varzesh-e Pahlavani: les Iraniens sacrés champions du monde par équipes

Les athlètes iraniens Pejman Sokunati de Kurdistan, Ehsan Haddadi de Golestân, Mohammad Reza Abolhassani d'Ispahan, Abbas Moradizadeh de Yazd et Soranollah Moradi de Kurdistan, en gagnant 701 points, sont devenus champions du monde par équipes, lundi 20 janvier à Bojnurd, en Iran.

Les athlètes irakiens, avec 484 points, sont devenus vice-champions et la République azerbaidjanaise et l'Afghanistan, respectivement avec 470 et 373 points, ont conjointement occupé la troisième place.

https://fr.irna.ir/photo/83638145/Sport-antique-iranien-Zourkhane%C3%AF-Festival-international-des

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**