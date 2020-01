PGAC : L’Iran quittera le TNP si son dossier est renvoyé au Conseil de sécurité (Zarif)

Selon le service de la presse du Parlement iranien (Khaney-e Mellat), Mohammad Javad Zarif déclarant que le ministère iranien des Affaires étrangères poursuit sur plan juridique la récente décision des pays européens de déclencher le mécanisme de règlement des différends (MRD) contre l’Iran, dont la menace a été brandie il y a peu de temps, a indiqué : « La République islamique d'Iran a officiellement entamé des discussions sur la manière de résoudre le différend en mai dernier, après le retrait des États-Unis ».

A cette fin, Téhéran a adressé trois lettres à la Responsable politique de l’époque de l’Union européenne, Frederica Mogherini, dont les dates sont les suivantes : « le 10 mai 2018, le 26 août 2018 et le novembre 2018 », où nous il a officiellement annoncé à la partie européenne, le lancement de la procédure du règlement des différends », a rappelé Zarif.

Le Secrétaire a déclaré: Dans une lettre écrite à Mme Mogherini en novembre 2018, nous avons souligné que l'Iran avait commencé et achevé (suite à l’inaction de la partie européenne et le non-respect des engagements liés à l’accord nucléaire de 2015 envers l’Iran) le mécanisme du déclanchement du règlement des différends, et qu’il devait donc mettre en œuvre un plan pour réduire ses engagements respectifs au titre du Pacte.

A l’issu de cette lettre, la République islamique d'Iran a donné à l'Union européenne un délai de 7 mois et, en mai 2019, elle a commencé à réduire ses engagements envers le Plan global d’action conjoint sur le nucléaire de 2015 (PGAC), dont les effets étaient visibles deux mois après.

Zarif a également rejeté la décision de la troïka européenne (France, Royaume-Uni et Allemane) de déclencher un mécanisme de (MRD) prévu au sein de l'accord nucléaire dans le cas du désengagement de l’une des signataires. Une action « juridiquement illégale », a prévenu le très haut diplomate.

Téhéran a maintes et maintes fois déclaré que sa réduction des engagements était en réponse au retrait unilatéral des États-Unis de Trump de l'accord multilatéral nucléaire et à l'inaction de l'Europe face à la réimposition des sanctions par Washington.

« Les déclarations des Européens n'ont aucune base légale, nous poursuivons l’affaire auprès des autorités juridiques compétentes. Si les Européens franchissent une nouvelle étape (inappropriée) et saisissent illégalement le Conseil de sécurité en riposte à la réponse légale et légitime de l’Iran, la question du retrait de l'Iran du TNP sera mise à l’ordre du jour, comme promis dans la lettre du Président Rohan », a encore averti Mohammad Javad Zarif.