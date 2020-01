De nouveaux ambassadeurs iraniens dans 13 pays rencontrent le président Rohani

Lors de la réunion, le président Hassan Rohani a souhaité aux nouveaux ambassadeurs du succès dans leurs fonctions et leur a dit de présenter le potentiel et les capacités de l'Iran aux investisseurs et aux secteurs privé et public des pays étrangers.

Il a également souligné l'importance de développer la coopération économique, ainsi que les relations culturelles, scientifiques et technologiques entre l'Iran et ces pays.

L'Ambassadeur de la République islamique d'Iran au Danemark Mme Afsaneh Naderipour, l'Ambassadeur en Belgique Gholamhossein Dehghani, l'Ambassadeur en Suède Ahmad Masoumifar, l'Ambassadeur en Norvège Alireza Yousefi, l'Ambassadeur au Bélarus Saeid Yari, l'ambassadeur en Arménie Abbas Badakhshan Zohouri, l'ambassadeur en Serbie Rashid Hassanpour Baei, l'Ambassadeur en Afrique du Sud Mahdi Agha Jafari, l'Ambassadeur au Nigéria Mohammad Ali Bak, l'Ambassadeur au Kirghizistan Saeid Kharrazi, l'Ambassadeur au Sri Lanka Hashem Ashjam Zadeh, l'ambassadeur en Mauritanie et Amirali Emam Jom'e Shahidi, etl' ambassadeur de la République islamique d'Iran en Croatie M. Parviz Esmaeili ont également présenté un rapport au président Rohani sur les pays de leurs mission.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**