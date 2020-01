L’Iran est plus sûr que sûr (Basketteur américain)

Gorgan (IRNA)-Le basketteur américain de l’équipe municipalité (Chahrdari) de Gorgan, au nord de l’Iran, a déclaré qu'en dépit des clichés et des propagandes négatives sur l'insécurité de l'Iran, le pays est complètement sûr et calme pour la vie et le progrès.

Perry Petty a déclaré aux journalistes lundi soir à l’issu d’une séance d’entrainement au sein de l'équipe de basket-ball de Gorgan: « Malgré l'escalade des problèmes entre les gouvernements iranien et américain ces derniers mois, le comportement des habitants de Gorgan et d'autres villes iraniennes envers moi n'a pas changé. Perry Petty, né le 5 avril 1988, à Chicago, en Illinois, est un joueur américain naturalisé bissau-guinéen de basket-ball. Il évolue au poste de meneur Il a ajouté : « L’Iran est sûr et la paix y règne. Ce n’est pas moi qui le dit. D'autres joueurs américains travaillant dans la ligue iranienne partagent aussi cette idée » « Récemment, il y a eu des faux rapports dans le cyberespace qui suggéraient que j'avais peur d'être en Iran, mais la nouvelle est complètement fausse », a-t-il ponctué. Le joueur américain de l'équipe de basket-ball de la Municipalité (Chahrdari) de Gorgan a exprimé son désir de changer de nationalité et de jouer dans l'équipe nationale iranienne. Il a déclaré : « Si les autorités iraniennes de basket-ball l’acceptent, je voudrais accompagner cette équipe dans les jeux de qualification olympique. »