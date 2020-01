Iran : la production de lingots d'acier dépasse 15,3 millions de tonnes (IMIDRO)

L’Organisation iranienne pour le Développement et la Rénovation des mines et des industries minières iraniennes, connue sous le nom d'IMIDRO, est une importante société de portefeuille publique active dans le secteur minier en Iran. IMIDRO compte 8 grandes entreprises et 55 filiales opérationnelles actives dans les domaines de l'exploitation de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, du ciment et des minéraux.

En 2002, IMIDRO et ses filiales comptaient 49,3 milliers d'employés avec une valeur totale des actifs de 33,5 milliards de rials. En 2002, le chiffre d'affaires annuel des filiales IMIDRO était estimé à 3,23 milliards de rials et leur exportation à 448 millions de dollars en 2002.

