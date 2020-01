Les ministres iranien et omanais des A.E. soulignent le caractère stratégique des relations bilatérales

Téhéran (IRNA)-Les ministres iranien et omanais des Affaires étrangères ont souligné le caractère stratégique, fraternel et privilégié des relations des deux pays et discuté des dernières évolutions régionales.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Youssef bin Alawi, qui est en visite officielle de deux jours en Iran, a rencontré mardi après-midi 21 janvier, Mohammad Javad Zarif, selon le service de la presse de la diplomatie iranienne. Les deux parties ont souligné les caractères fraternel, privilégié et stratégiques des relations des deux pays et discuté des dernières évolutions régionales. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Mousavi, avait fait part hier d’une importante visite « imminente » d’une des autorités des pays régionaux en Iran. La visite intervient alors que Mohammad Javad Zarif avait rencontré vendredi son homologue omanais à son retour de New Delhi lors d'une brève escale à Mascate. Zarif a également rencontré le nouveau roi du Sultanat d’Oman, Haitham bin Tariq et d'autres hauts responsables du pays, la semaine dernière, à Mascate où il était pour assister à un hommage au défunt sultan d'Oman.

Il y a environ deux semaines, Yousef bin Alawi s'est rendu en Iran pour participer au Forum du Dialogue de Téhéran.