L'Iran occupe le 3e rang mondial dans la production de miel

S'exprimant à l'occasion du 2e Forum international sur l'apiculture et la production du miel organisé à Karaj (à l'ouest de la capitale de Téhéran), M. Gholam Hossain Tahmasbi a fait savoir que, selon les statistiques internationales, la production de miel en Iran s'élevait de 69 000 tonnes, atteignant 90 000 tonnes, actuellement.

Il a souligné que l'Iran comptait 8 millions et 400 000 ruches sur un total de 90 millions de cellules dans le monde. À cet égard, l'Iran est officiellement classé quatrième après la Turquie, l'Inde et la Chine selon la classification de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Il a expliqué que cette classification devrait être réformée, car l'Iran occupe actuellement le troisième rang mondial, avec une production de 90 000 tonnes par an.

Tahmasbi a souligné que l'Iran exporte actuellement 5 000 tonnes de miel par an, le chiffre qui devrait atteindre 10 000 tonnes, à l'avenir.

