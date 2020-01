Coronavirus chinois : aucun cas en Iran

Par précaution, l’Iran a rétabli des contrôles à l’aéroport international de l’Imam Khomeini pour prévenir la maladie devenue épidémique en Asie sud-est en particulier la ville chinoise considérée comme le foyer d'origine de la maladie.

La Chine a à ce jour recensé près de 440 cas de cette maladie respiratoire sur son territoire et six morts au total à Wuhan, l'épicentre. Un cas a été également identifié aux Etats-Unis. Il s'agit du dernier pays touché après la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan.

Le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus ou plus simplement syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie infectieuse des poumons (pneumonie) due au virus SARS-CoV de la famille des coronavirus.

Il est apparu pour la première fois en Chine en novembre 2002, et a provoqué une épidémie en mai 2003.