Varzesh-e Pahlavani: les Iraniens sacrés champions du monde

Dans ce tournoi, qui a eu lieu avec la participation de 100 joueurs de 21 pays, l'Iran a remporté le championnat avec 146 points, la République d'Azerbaïdjan est devenue deuxième avec 130 points, et l'Irak a terminé troisième avec 116 points.

Compétition par équipe:



1- L'Iran 701 points.



2- L'Irak 484 points.



3- La République d'Azerbaïdjan 470 points et l'Afghanistan 373 points.



Pierre:



1- Suran Allah Muradi (Iran)



2- Raafat Zakir (République d'Azerbaïdjan)



3- Lov Sing (Inde) et Jahangir Arabov (Tadjikistan).



Arc:



1- Jaber Sabri Abdul-Amir (IraK).



2- Soran Allah Muradi (Iran).



3- Muhammad Noor Aali Salem (République d'Azerbaïdjan) et Sri Sarut Janura Rai (Bangladesh).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**