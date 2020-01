La Russie et l'Iran poursuivront leurs relations stratégiques, même après 2024

S'adressant à l'IRNA, Shabanov a déclaré que la Russie ira de l'avant vers un nouveau système dans lequel l'autorité de son président sera limitée en faveur du Parlement et fait partie des objectifs des réformes. Il a noté que la démission de l'ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev était conforme à la rénovation politique.



Il a noté que le président russe Vladimir Poutine a proposé de modifier le système de la Fédération de Russie afin de limiter l'autorité du président du pays en faveur du Parlement.

Commentant les bonnes relations entre l'Iran et la Russie, il a déclaré que nous pouvons être certains de ces liens en l'absence de développements politiques imprévisibles.



Plus tôt, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif dans un message a décrit sa rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov comme fructueuse.

Il a ajouté que contrairement aux États-Unis, la République islamique d'Iran et la Russie sont déterminées à maintenir la paix et la stabilité dans la région et la feuille de route proposée par les deux États le prouve.



Contrairement à ceux qui promeuvent le bellicisme dans la région, l'Iran et la Russie ont présenté des initiatives similaires visant à maintenir la paix dans la région, a déclaré Zarif.



La feuille de route proposée met en évidence le rôle des pourparlers russes dans le golfe Persique et l'effort de paix d'Hormuz (HOPE), a déclaré Zarif.

