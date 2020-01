Reconstruction d’école : l'Iran est prêt à transférer son expérience à la Syrie

Téhéran (IRNA) - Le ministre iranien de l'Éducation, Mohsen Haji Mirzaï, a déclaré que la coopération bilatérale entre l'Iran et la Syrie dans le domaine de l'Education contribuera à forger une culture commune entre les deux nations et « à cette fin, nous sommes prêts à transférer l'expérience et les connaissances techniques dans la reconstruction des unités éducatives ».

Selon le service de la presse du ministère iranien de l'Éducation, Mohsen Haji Mirzaï, a déclaré aux journalistes à son arrivée à l'aéroport de Damas que l'Iran était prêt à transférer son expérience dans la reconstruction des installations de formation syriennes endommagées par les atrocités commises par les crimes de guerre menée par les terroristes takfiristes de Daech. « Compte tenu de l’éxpérience de l'Iran dans la reconstruction, la rénovation, et l'équipement des installations de formation qui ont été lourdement endommagées lors de la guerre imposée du régime baasiste de Saddam, nous sommes prêts à collaborer et à partager nos expériences avec nos amis syriens », a-t-il encore déclaré.