Nano-peinture : Production iranienne pour se protéger contre les ondes électromagnétiques

Selon le centre du Développement des nanotechnologies, une société iranienne a réussi à produire des peintures de blindage électromagnétique qui peuvent être appliquées sur les murs, les plafonds et les planchers des bâtiments résidentiels ou des environnements où sont installés des appareils électriques, électroniques et de télécommunications sensibles.

Cette couleur est à base d'eau et contient des nanoparticules avec une protection contre les ondes électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 12 à 8 GHz. L'utilisation de nanoparticules dans cette couleur réduit la transmission des ondes électromagnétiques qui peuvent être nocives pour les activités biologiques du corps humain et qui deviennent problématiques dans les environnements avec des équipements électriques, électroniques et de télécommunications sensibles.