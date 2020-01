Manif anti-occupation : mobilisation massive pour dire « non » aux Etats-Unis

Des gens de différentes villes irakiennes, en particulier de la capitale, sont arrivés à Bagdad dès les premières heures de vendredi matin pour participer à des manifestations massives contre la présence des forces d'occupation américaines dans leur pays, selon un correspondant de l'IRNA à Bagdad.

Les différentes rues de Bagdad ont vu l'une des scènes les plus spectaculaires de présence d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, dès les premières heures de ce vendredi matin 24 janvier. Des millions de manifestants anti-américains ont descendus dans les rues pour faire entendre au monde leurs aspirations pour la liberté et l’indépendance et pour la fin de l'occupation américaine.

Le 5 janvier, le Parlement irakien a voté à une écrasante majorité en faveur d'une résolution appelant à l'expulsion de toutes les forces dirigées par les États-Unis dans le pays, deux jours après l'assassinat de Soleimani et de Mohandes par les États-Unis.