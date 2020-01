Shamkhani salue les rassemblements épiques anti-américains à Bagdad

Shamkhani a salué les rassemblements épiques à Bagdad contre la présence illégale des États-Unis. Le contre-amiral Ali Shamkhani, dans un communiqué, a félicité le gouvernement irakien, le parlement et la nation pour les manifestations épiques de déplorer la présence militaire illégale des États-Unis dans le pays.

Il a décrit le rassemblement comme un signe du rôle pionnier des Irakiens dans l’expulsion des Américains de la région.



Shamkhani a déclaré que les rassemblements d'Irakiens en millions ont montré que la menace de sanctions des États-Unis n'est devenue qu'un effort infructueux, qui ne peut saper la volonté et l'unité des nations qui poursuivent leur souveraineté et leur indépendance nationales.

«Le compte à rebours de l'expulsion des États-Unis de la région a commencé aux petites heures du vendredi 3 janvier, et Washington se rapproche de la fin de sa présence dans la région de jour en jour», a-t-il ajouté.



Le haut responsable iranien de la sécurité faisait référence à l'assassinat par les États-Unis du commandant suprême iranien anti-terroriste, le général Qasem Soleimani, et du commandant irakien Abu Mahdi al-Muhandes, le 3 janvier.

Le 5 janvier, le Parlement irakien a voté à une écrasante majorité en faveur d'une résolution appelant à l'expulsion de toutes les forces étrangères après l'assassinat par les États-Unis des hauts responsables iraniens et irakiens de l'Iran.



Le 7 janvier, le CGRI iranien a pris pour cible la base aérienne américaine d'Ain al-Assad dans la province d'Anbar, dans l'ouest de l'Irak, après avoir lancé une vague d'attaques pour riposter à la décision terroriste.

Le rassemblement massif d’aujourd’hui est intervenu après que le religieux influent Muqtada al-Sadr a appelé les Irakiens à organiser «une manifestation pacifique et unifiée d’un million de personnes pour condamner la présence américaine et ses violations».



Sadr a publié vendredi une déclaration appelant à la fermeture des bases américaines et à la fermeture de l'espace aérien irakien aux avions de guerre et aux avions de surveillance américains.

Il a averti que la présence américaine dans le pays sera considérée comme une force d'occupation si Washington n'est pas d'accord avec les demandes irakiennes de se retirer du pays.

