Zarif riposte à l'Arabie saoudite à propos des propos sur un «pays normal»

Les pays «normaux» n'attaquent pas leurs voisins, provoquent une crise humanitaire et refusent de parler, Zarif a ajouté, faisant référence à l'agression menée par l'Arabie saoudite au Yémen, qui a fait plus de 100 000 morts au cours des quatre dernières années et demie.

«Néanmoins, NOUS ne fixons pas de conditions préalables au dialogue», a souligné le diplomate iranien.



Le tweet de Zarif était en réaction aux récentes remarques du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, qui a déclaré à CNBC que l'Iran devait agir comme un «pays normal» avant que l'Arabie saoudite ne souhaite s'asseoir et dialoguer avec lui.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré jeudi dans un autre tweet en arabe que «L'Iran reste ouvert au dialogue avec ses voisins, et nous déclarons notre volonté de participer à tout travail complémentaire qui est dans l'intérêt de la région, et nous saluons toute mesure qui redonne espoir à son peuple et lui apporte stabilité et prospérité.»

