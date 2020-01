Iran: plus de 814 tonnes de drogues saisies en 2019

Selon la Représentation permanente de l'Iran auprès des organisations internationales basée à Vienne, Kazem Gharib Abadi a annoncé la saisie de plus de 5 tonnes de stupéfiants en Iran en 2019, déclarant: « Avec les efforts et le dévouement de la police et des forces de sécurité sur les frontières et à l’intérieur du pays, 814, 477 kg de différents types de drogues ont été saisis l’an dernier.

L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran a poursuivi: « Les agents anti-stupéfiants de l'Iran en l'an 2019 avaient eu 2.319 affrontements armés avec les passeurs qui ont conduit à la destruction et au démantèlement des 1.886 gangs et réseaux de transit et de distribution de drogues ».

Gharib Abadi déplorant que cinq agents iraniens avaient également été tués lors des affrontements a déclaré que la République islamique d'Iran continue d'être le porte-étendard de la lutte mondiale contre la drogue.

S’attardant toujours sur les efforts et les programmes de l'Iran dans les trois domaines de la lutte anti-drogue (affrontements, prévention et traitement) qui sont reconnus et loués par l'Office des Nations Unies contre le crime et les drogues, le représentant iranien a vivement fustigé l’inaction de certains pays qui négligent leur responsabilité partagée sur ce plan.