L’histoire des crimes américains seront enseignés aux étudiants iraniens

Mercredi le 22 janvier, le Président de la RII, Hassan Rohani, a présenté une loi contraignante les ministères de l’Education, des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, ainsi que Santé et de la Formation médicale, à inclure « crimes et complots américains » dans les manuels scolaires et universitaires pour être enseignés aux lycéens et aux étudiants.