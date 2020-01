TNP: pas de violations par l'Iran, réitère la Chine

L'Iran respecte les règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), rien ne prouvant qu'il viole le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a indiqué Fu Cong lors d'une réunion informelle de la Commission mixte du Plan d'action global (JCPOA). La réunion a été lancée par la Chine et s'est tenue à Bruxelles mercredi.

Le diplomate chinois a souligné la nécessité de préserver l'accord nucléaire et a déclaré que l'atmosphère est toujours disponible pour les efforts diplomatiques et que l'Iran n'a pas violé ses obligations envers le traité TNP.

Le responsable du ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté que son pays «appelle toutes les parties à gérer les différends et à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder l'accord nucléaire et respecter ses obligations».

Plus tôt, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a exprimé le regret de son pays pour la décision de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne d'activer le mécanisme de règlement des différends dans le cadre du plan d'action global conjoint sur le programme nucléaire iranien, et a estimé que cela n'aide pas à atténuer l'escalade des tensions.

Il a souligné que Téhéran avait été contraint d'abandonner une partie de ses obligations au titre de l'accord, compte tenu du retrait des États-Unis d'un côté, de leur mépris pour ses obligations internationales et du droit international, en plus d'exercer une pression maximale sur l'Iran et d'empêcher d'autres participants à l'accord de le respecter, «C'est la racine du problème.», a-t-il insisté.

