Tourisme: nouveau record de fréquentation à Hamedan en 2019

Selon le bilan du Département en charge du développement touristique de la province d'Hamedan, cette province occidentale a accueilli quelque 17000 touristes en neuf mois, du mars au décembre 2019. Une hausse et nouveau record pour la province montagneuse d'Hamedan dont le chef-lieu est la ville historique de Hamedân, dont la fondation, selon Hérodote, remonte au huitième siècle av. J.-C., à l’époque mède.

La grotte Alisadr : Parmi les attractions touristiques de la province, la plus connue est sans doute une attraction naturelle, la grotte d’Alisadr, la plus grande d’Iran, avec un lac souterrain, et qui n’a pas encore été entièrement explorée. Cette grotte immense s’étend jusqu’à la province voisine. Située à 75 km au nord-ouest de Hamedân, dans les montagnes de Zâgros et à une altitude de 1980 mètres, cette grotte est accessible depuis le village de Alisadr. Les galeries ouvertes au public sont en partie uniquement accessibles par canot sur l’étendue du lac souterrain. Ce qui distingue Alisadr des autres grottes similaires est le volume de l’eau qui rend possible une longue promenade en canot dans ses galeries. La visite de la grotte en barque dure environ deux heures. L’entrée de la grotte débouche sur un long corridor qui mène à l’embarcadère souterrain. Avant d’arriver aux canots, il faut marcher une vingtaine de minutes durant lesquelles on peut admirer quelques salles de la grotte. Il faut avoir des articulations solides durant cette marche, puisqu’il y 118 marches à monter et 130 marches à descendre. Ces galeries sont nommées d’après le panorama de leurs stalactites et stalagmites. En haut des marches, à l’entrée, une stalagmite de 5 mètres de hauteur attire le regard. Les seules créatures vivantes de la grotte sont des algues. La température de la grotte ne varie pas selon les saisons : elle est de 16°C pour l’air et de 12°C pour l’eau.

La vallée de Douzakh-Darreh : Cette vallée profonde de la montagne Alvand, est connue notamment pour ses cascades. C’est ici, dit-on, qu’il y a environ trois millénaires, le premier groupe de migrants aryens s’établit en Iran. L’existence de rivières au fond des vallées des monts Alvand renforce la beauté de cette région.

Le complexe antique et naturel de Ganj-Nâmeh : L’autre attraction à la fois historique et naturelle de la province est le complexe Ganj-Nâmeh, célèbre autant pour sa beauté naturelle que pour ses tablettes antiques gravées dans la roche. Ce complexe est situé à 5 km au sud-ouest de Hamedân, à l’extrémité sud de la vallée d’Abbâs-Abâd. La chute de Ganj-Nâmeh, haute de 12 m, coule tout au long de l’année, gelant parfois en hiver et offrant alors le spectacle de belles stalactites. Les tablettes antiques de ce complexe datent de l’ère achéménide et du règne des rois Darius Ier et Xerxès Ier. Elles ont été gravées au cœur de l’un des rochers du mont Alvand, écrites dans l’écriture officielle de l’époque, chacune ayant 3 colonnes de 20 lignes et rédigées en trois langues : vieux-perse, élamite et babylonien.

Du fait de sa longue histoire, la province de Hamedân possède un grand nombre de lieux historiques :

