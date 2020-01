Les récents incidents annoncent l'émergence d'un phénomène unique dans le monde d'aujourd'hui (Leader)

Voici l’intégralité du message du Leader émise à l’adresse de la cinquante-quatrième réunion de l'Union des associations islamiques d'étudiants en Europe, lu à Vienne ce samedi matin 25 janvier, rapporte le Centre d’information du bureau de la sauvegarde et de la publication des œuvres de l'Ayatollah Ali Khamenei :

Aux chers jeunes de l’Union des associations islamiques,

Cette année, votre réunion se déroule au milieu d'événements majeurs, dont chacun est un signe de la grandeur et du prestige de l'Iran islamique et de sa nation révolutionnaire. Les morts en martyre, les démonstrations de la puissance militaire, la présence spectaculaire populaire, la morale forte et la détermination résolue des gens ainsi que des milliers de groupes actifs dans les domaines du Savoir et de la Technologie, sans oublier des approches religieuses et spirituelles chez une grande partie des jeunes à travers le pays, tous, sont l’annonciateur de l’émergence d’un phénomène unique dans le monde d’aujourd’hui ». Un phénomène qui peut avoir des effets profonds et décisifs sur l’avenir de l’histoire.

La deuxième étape de la Révolution islamique devrait être en mesure de porter ce phénomène à son plein potentiel et de le concrétiser.

S’agissant de ce défi, le regard rempli d’espoir et en attente est porté sur les jeunes savants, sages et croyants. Et vous (les jeunes) vous pouvez être l’un de ces créateurs distingués de l’histoire.

Je vous souhaite, Chers, de grands succès

Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous

Seyyed Ali Khameneï

Le 25 janvier 2020