Assassinat du G.Soleimani : la Justice iranienne insiste sur la poursuite contre les USA

Dans un appel téléphonique le samedi 23 janvier, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Ebrhim Raïsi, a qualifié d‘ « horrible » et de « tragique », les assassinats ciblés criminels de deux grands commandants iranien et irakien et de leur compagnons par les Etats-Unis à Bagdad, officiellement revendiqué par le régime de Washington et la personne du Président Milliardaire Donald Trump.

« Ce crime est une violation de toutes les conventions et lois internationales et la poursuite et la punition des auteurs de ces assassinats auprès des instances compétente internationale constitue une demande sérieuse du peuple iranien et irakien », a-t-il insisté.