Le directeur général des Affaires économiques du ministère des A.E. devient l'ambassadeur d'Iran en Suède

Téhéran (IRNA)- Sur proposition du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et approbation présidentielle, et dans l’objectif du renforcement des relations économiques entre l’Iran et l’Union européenne, Ahmad Masoumifar, le directeur général des Affaires économiques du ministère des A.E., a été nommé ambassadeur d'Iran en Suède.

Ahmad Masoumifar, diplômé en économie du développement et docteur en gestion, de l'Université de Téhéran, a précédemment été directeur de la supervision et de la coordination des relations économiques au sein du ministère iranien des Affaires étrangères et secrétaire du siège des coordinations des relations économiques extérieures. Ce choix semble viser à renforcer les relations économiques avec la Suède ainsi qu'avec l'Union européenne. Masoumifar est également l’ancien ambassadeur d'Iran en Corée du Sud, l’ex-consul général iranien à Shanghai de la Chine et l‘ancien chargé d’affaire en Malaisie.