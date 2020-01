40 mille étudiants étrangers en Iran

Dans une interview accordée à l'IRNA dimanche, Abdul Hamid Alizadeh a précisé que le potentiel des universités et des instituts d'enseignement supérieur iraniens sont supérieures au nombre d’étudiants accueillis dans le pays.

Il a noté: 50% des étudiants internationaux étudient au niveau de la maîtrise (Bac+6), 34% de Licence (Bac+4) et 16% d’autres au niveau de doctorat.

S’agissant des programmes d'études des étudiants étrangers, il a déclaré: « La langue et la littérature persanes ont le plus grand nombre d'étudiants étrangers et les formations d'ingénierie informatique et de langue persane sont les suivants.