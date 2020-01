L'Iran et Oman s'engagent à maintenir la sécurité maritime

Sur le chemin du retour de la ville suisse de Davos, bin Alawi a fait escale dimanche à Téhéran et a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohammad Javad Zarif.



Lors de la réunion, les deux ministres ont discuté des questions bilatérales et régionales, en particulier la coopération mutuelle entre l'Iran et Oman dans le détroit d'Ormuz.

Zarif et bin Alawi ont également réaffirmé la détermination des gouvernements iranien et omanais à continuer de travailler en coopération et à poursuivre les consultations afin de garantir la sécurité de la navigation et la sécurité énergétique de toutes les parties.



Les deux ministres des Affaires étrangères ont également appelé toutes les parties à jouer un rôle positif dans ce processus.

