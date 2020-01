Open de Paris: l'Iran termine 3e avec deux médailles d'or et une de bronze

Bahman Asgari, n ° 1 mondial en -75 kg, a remporté la médaille d'or après avoir dominé Logan Da Costa du pays hôte dimanche au stade Pierre de Coubertin sous le nom de Dnylson Jacquet.

Avec la médaille d'or, Asgari a conservé sa première place au classement mondial, obtenant une place aux Jeux olympiques de 2020.

Hamideh Abbasali, la capitaine de l’équipe féminine iranienne, a décroché le titre des + 68 kg avec une victoire de 6-3 sur la Turque Meltem Hocaoglu Akyol lors du dernier combat.



Et la seule médaille de bronze a été remportée par Saleh Abazari en + 84 kg hommes.

La Karate 1-Premier League de 2020 a débuté vendredi à Paris avec plus de 700 concurrents de 92 pays.



Les points gagnés lors de l'événement influenceront le classement des pratiquants et, finalement, leur qualification pour les Jeux olympiques de 2020.



Le karaté doit faire ses débuts olympiques à Tokyo 2020. Il y aura huit médailles d'or de karaté à gagner à Tokyo - kata masculin, kata féminin et trois catégories de poids différentes pour les épreuves de kumité masculin et féminin.

