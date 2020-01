Téhéran (IRNA)-La Direction des affaires rurales de l'Organisation de gestion des forêts, des plaines et des zones humides du pays, se référant à l'exportation de plantes médicinales depuis 16 provinces, a déclaré qu’entre le 21 mars 2019 et le 21 janvier 2020 de cette année civile iranienne, 1632 tonnes de plantes médicinales d'une valeur de 15 millions d'euros avaient été envoyées vers l'Afghanistan, l'Inde, l'Union européenne et les pays du golfe Persique.

Selon la source, l ‘Iran occupe une place privilégiée en termes de richesse végétale et de biodiversité et il dispose 11 climats sur 13 connus dans le monde. Selon des botanistes et des chercheurs, le nombre d'espèces végétales en Iran est de 8425 espèces dispersées au niveau de 8 5 millions d'hectares de plaines.