30% des articles scientifiques iraniens sont consacrés au domaine médical

Précisant les coopérations internationales de l'université des Sciences médicales de Shahid Beheshti, M. Alireza Zali a déclaré à l'IRNA que de la plupart des contacts de l'université de Shahid Beheshti sont conclus avec les universités françaises. Parce qu'un département académique français a été établi à l'Université Shahid Beheshti

Dans le domaine de la recherche alimentaire, nous avons signé des contrats très avancés avec des universités néerlandaises et, dans les cas scientifiques, avec des universités allemandes, autrichiennes, belges et italiennes. Dans la région, nous avons également des contacts avec l'Afghanistan, l'Irak, le Qatar, la Géorgie, le Tadjikistan et la région du Caucase, a ajouté M. Zali.

Il s'est réjouit de la position de l'Iran dans les domaines scientifiques: «L'Iran est classé 14e dans le domaine de la production d'articles scientifiques ainsi qu'en matière du nombre des articles scientifiques les plus populaires, ce qui est très précieux».

