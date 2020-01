La menace de Trump contre les centres culturels iraniens un exemple de «terrorisme culturel» (Zarif)

La menace de frapper le patrimoine culturel est une attaque contre l'humanité et son histoire, qui est contraire aux chartes et lois internationales, a déclaré Zarif dans son discours à une conférence locale sur la préservation des centres culturels et du patrimoine humain commun.

Il a ajouté que selon des accords internationaux, comme la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé signée en 1954, la destruction du patrimoine culturel est un crime impardonnable. Et selon le deuxième protocole du même accord, les pays doivent protéger les biens culturels même pendant les conflits armés.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a, pour sa part souligné lors de la cérémonie que la diplomatie de la République islamique d'Iran était fondée sur l'identité culturelle et historique, et a déclaré: «Contrairement à certains de mes amis, je n'ai pas été surpris lorsque Trump a menacé de frapper les sites et lieux de l'Iran, dont 52 centres culturels, un pays dont l'histoire n'est peut-être pas le vingtième des 7 000 ans d'histoire de la civilisation iranienne.

