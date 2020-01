Les tweets persanophones de Trump prouvent «la force de la langue persane»

Le 27 janvier 2020, lors de la 6ème rassemblée des instituts iraniens de l'enseignement de la langue persane, actifs à l'échelle internationale, M. HaddadAdel a présenté une brève histoire de la langue persane et a ajouté :

" Lorsque Donald Trump voulait faussement présenter l'Iran comme une menace pour les pays de la région en vue de les motiver à acheter plus d'armes américaines, il leur a dit : "Si nous arrêtons de vous protéger, vous devrez parler en persan dans 2 semaines."

M. HaddadAdel le président de la Fondation Saadi et le professeur à l'Université de Téhéran a précisé : "Quand Donald Trump utilise la langue persane dans ses tweets, ce fait, plus de transmettre le contenu faux et irréel de ses messages, révèle plutôt la force de la langue persane."

La Fondation Saadi a été fondée en 2012 afin de répandre la langue persane au-delà des frontières iraniennes dans les autres pays du monde.