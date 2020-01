Illusoire « Deal du siècle » : un accord mort-né (Zarif)

« Mieux veut que les champions autoproclamés de la démocratie optent pour une solution démocratique iraniennes proposée par l’Ayatollah Khamenei, à savoir un référendum dans lequel tous les Palestiniens, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, détermineront leur avenir, plutôt que pour l’illusoire Deal du siècle qui sera mort-né », a prévenu le très haut diplomate, Mohammad Javad Zarif via l’oiseau Twitter, rapporte le Service de la presse du ministère iranien des Affaires étrangères.

Après une série d’analyses pour décoder l’initiative américaine du « Deal du siècle », tout porte à croire que ce projet échouera et que son échec ne restera pas sans conséquence.

En effet, c’est par ce projet que les États-Unis entendent offrir la Palestine en pâture au régime israélien. Le Deal du siècle prévoit, entre autres, le départ des Palestiniens et leur réinstallation dans la péninsule du Sinaï, en Jordanie et au Liban ainsi que la mise en place d’un système étant sous la direction politique, économique et sécuritaire d’Israël, et sous l’égide des États-Unis.

Face à la cause palestinienne, Washington projette de démembrer graduellement les territoires palestiniens, d’en annexer tranquillement encore et de retirer ensuite le terme « occupés » de l’expression « territoires occupés ». C’est dans ce cadre que s’inscrit la rencontre ce mardi 27 janvier 2010 entre Donald Trump et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et son rival électoral, Benny Gantz ce mardi 28 janvier, où le Président milliardaire va dévoiler son soi-disant plan de paix au service du régime de Tel-Aviv ou le « Complot du Siècle », comme l’appelle les Palestinien.