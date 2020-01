Les relations irano-russes sont, malgré le souhait de Washington, sur la bonne voie (Rohani)

S'exprimant lors d'une rencontre avec le président de la Douma d'État russe Vyacheslav Volodin , lundi soir 27 janvier à Téhéran, le président Rohani a déclaré que les relations trilatérales entre l'Iran, la Russie et la Chine et l'opération conjointe dans le golfe d'Oman signifient que les trois pays sont déterminés à avoir des relations plus étroites.

Le président a également évoqué les réunions trilatérales entre l'Iran, la Russie et l'Azerbaïdjan dans le cadre du sommet de Sotchi, ainsi que les relations trilatérales entre l'Iran, la Russie et la Turquie sur le processus d'Astana pour aider le peuple et l'avenir de la Syrie et a exprimé l'espoir que le sommet des trois pays sur la question syrienne se tiendrait en Iran dans un avenir proche.

Le président de la Douma d'État russe a, pour sa part, déclaré que les bonnes relations entre l'Iran et la Russie sont le résultat des décisions des présidents des deux pays, ajoutant: «Heureusement, nous constatons une bonne dynamique dans les relations Téhéran-Moscou, et il est également très important pour nous au Parlement de fournir la base législative nécessaire à la mise en œuvre des décisions du gouvernement».

A cet égard, Vyacheslav Volodin a évoqué la formation de commissions parlementaires mixtes des deux pays, disant : «Aujourd'hui, nous avons tenu la deuxième session parlementaire conjointe à Téhéran, où nous avons discuté de diverses questions de relations bilatérales visant à développer la coopération».

