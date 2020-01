L'Iran brise le monopole du savoir-faire pour lancer des satellites

Il y a entre 20 et 22 satellites qui lancent des plates-formes dans le monde, et nous, en Iran, possédons la plate-forme Imam Khomeini dans la ville de Semnān, afin que les missiles porteurs de satellites leur soient transportés et, dans un délai de deux semaines, ils seront prêts à être lancés, a déclaré Ahmad Hosseini.

Un porte-parole du Groupe aérospatial du ministère de la Défense a confirmé que l'Iran était en mesure de briser le monopole du lancement de satellites, qui n'était l'apanage que de dix pays, et a rejoint aujourd'hui le club des lanceurs de satellites.

Notez que le missile artisanal sera produit par des spécialistes de l'Air Industries - Space Corporation du ministère iranien de la Défense, et qu'il est capable de transporter des satellites pesant 250 kilogrammes et de les placer sur l'orbite de 500 kilomètres à travers le monde.

Il est à noter que le satellite Zafar d'un poids de 113 kg et d'une durée de mission de 1,5 an sera lancé, selon le ministre des Communications, avant dix heures du jour, anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran (1-11) en février prochain.

Ce satellite de communication a été livré la semaine dernière par l'Université iranienne des sciences et de l'industrie à l'organisation spatiale, qui l'a transféré à la base spatiale.

