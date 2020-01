Les Américains envoient une lettre d'excuses à la nation iranienne pour les actions de Trump

Alors que les Américains s'engagent pour la paix et la sécurité de tous, nous, soussignés, nous excusons pour les actions de notre président imprudent et haineux, lit-on dans la lettre de CODEPINK. Les militants ont en outre «fait tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter l'agression de Trump, lever les sanctions paralysantes dont vous souffrez et reprendre un processus de diplomatie avec votre pays».

«Le peuple américain ne veut pas d'une guerre avec l'Iran. Nous voulons vivre en paix et en harmonie. Veuillez accepter notre aide en toute amitié. Que les artisans de paix l'emportent sur ceux qui sèment la haine et la discorde. »

Le groupe de défense de la paix envoie la lettre, en anglais et en persan, et une version vidéo à la presse iranienne.

La version en farsi de la lettre d'excuses a été lue par l'étudiante diplômée juive américaine Lindsay Saligman, qui s'est rendue en Iran en mars 2019. Elle a depuis travaillé pour promouvoir une meilleure compréhension entre les Iraniens et les Américains.

Le président Trump a amené les États-Unis et l'Iran au bord d'un conflit militaire au début du mois en ordonnant une frappe de drone qui a assassiné le général Soleimani à Bagdad.



Le puissant général Soleimani, commandant de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d'Iran, a été salué dans la région pour avoir mené la lutte contre des groupes terroristes comme Daech.

L'Iran a répondu à l'agression de Trump en lançant une attaque au missile balistique contre des postes militaires américains en Irak.

