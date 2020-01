L'UE retire ses recommandations de ne pas survoler l'espace aérien iranien

Le Groupe intégré d'évaluation des risques pour la sécurité de l'aviation de l'UE s'est réuni le 28 janvier 2020 pour évaluer les informations les plus récentes concernant la sécurité et la sûreté du transport aérien commercial au-dessus de l'espace aérien iranien de l'Irak. À la suite de cette réunion, les recommandations temporaires émises par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et la Commission des CE le 8 janvier 2020, recommandant d'éviter tous les vols sur le ciel de l'Irak par mesure de précaution, et le 11 janvier 2020, recommandant d'éviter tous les vols sur le ciel de l'Iran par mesure de précaution, ont été retirés», l'AESA a déclaré dans un communiqué.

Sur la base des informations les plus récentes, le Groupe a réaffirmé la position énoncée dans les Bulletins d'information sur les zones de conflit (CZIB) actuellement publiés concernant les survols de l'espace aérien iranien et irakien. CZIB-2017-04R5 pour l'Irak conseille aux compagnies aériennes d'éviter les survols de l'Irak, sauf dans deux couloirs aériens spécifiques. CZIB-2020-01R0 pour l'Iran déconseille les survols de l'Iran à des niveaux inférieurs à 25 000 pieds, a-t-il ajouté.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**