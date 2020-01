L'accord du siècle de Trump une «route vers l'enfer», selon Zarif

«Mandela aurait-il pu imaginer la réémergence de BANTUSTANS, des décennies après la libération de l'Afrique du Sud?», Horizons de paix (Deal du siècle) ressemble plus à une «route vers l'enfer». «Nous, musulmans, devons nous réveiller: les États-Unis n'ont jamais été - et ne peuvent jamais être - quelque chose qui ressemble à un honnête courtier» a tweeté Zarif mercredi.

La Maison Blanche a affirmé que cette Vision est le plan le plus sérieux, réaliste et détaillé jamais présenté, qui pourrait rendre les Israéliens, les Palestiniens et la région plus sûrs et plus prospères. Cette vision n'est que la première étape et fournit la base d'un progrès historique vers la paix.

Les Etats-Unis espèrent que cette vision conduira à des négociations directes entre Israël et les Palestiniens, a-t-elle ajouté.



Un peu plus tôt, Zarif a déclaré dans un message séparé: «La soi-disant» Vision pour la paix «est tout simplement le projet de rêve d'un promoteur immobilier en faillite.»

