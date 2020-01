Larijani souligne l'utilisation des capacités parlementaires dans la lutte contre le «Deal du siècle»

S'exprimant lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil national palestinien Salim Zanoun, Larijani a critiqué le soi-disant «accord du siècle» et l'a qualifié de trahison du siècle.



L'Iran est certain que ce plan, comme les précédents complots élaborés par les États-Unis et le régime sioniste d'Israël, sera vaincu, a-t-il ajouté.

Larijani a souligné l’importance de l’opposition de tous les pays musulmans à l’accord du siècle et la nécessité de soutenir les droits des Palestiniens opprimés.

Il a poursuivi en disant que les capacités de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (PUIC) seront utilisées pour arrêter la mise en œuvre du sinistre plan.

