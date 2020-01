Gestion des eaux usées : l'Iran proche de l'autosuffisance

Qasem Taqizadeh Khamesi, s’exprimant jeudi 30 janvier à l’occasion de la 15e exposition internationale de l'agriculture et à la 13e exposition de l'industrie de l'eau et des eaux usées à Machhad, au nord-est de l’Iran, a déclaré au journaliste de l'IRNA: « A l'exception de quelques cas dans le domaine du traitement des eaux usées, nous avons pu répondre à tous les besoins des industries de l'eau et des eaux usées par des moyens et des capacités domestiques et 100% national et on n’est plus dépendant ».