Sanction visant Salehi : signe de « désespoir » américain (OIEA)

Téhéran (IRNA)- Un porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) a insisté sur le fait que la sanction américaine visant Ali Akbar Salehi, le chef de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, est un jeu politique américain qui découle du désespoir US et qui est sans valeur et stérile.

« Les Etats-Unis qui se sont retirés du Plan global d'action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et ont violé l'accord multilatéral ne sont point en mesure de s'exprimera sur la manière dont l'Iran a rempli ses engagements », a-t-il déclaré. Plus tôt dans la journée, le Trésor américain a annoncé avoir imposé des sanctions à l'encontre de l'OEAI et de son directeur sur fond de tensions et de l'hystérie anti iranienne.