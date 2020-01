Agriculture et eau: ouverture à Machhad de deux salons internationaux avec la participation de la France

Les pays participant aux deux expositions sont la France, la Hollande, l'Allemagne, la Turquie, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie et l'Italie.

La tenue de plus de 10 ateliers pédagogiques, séminaires et réunions spécialisées sont des programmes périphériques des salons qui devraient se poursuivre jusqu'au 1er février.

Le vice-ministre de l'Énergie Qasem Taqizadeh-Khamesi a déclaré en marge des expositions que les deux événements ont réuni 205 et 95 entreprises étrangères du monde entier. Il est prouvé que la croissance est possible malgré les sanctions, a-t-il dit, notant que la situation actuelle devrait être transformée en opportunité.

Les deux salons visent à introduire des capacités locales et étrangères et à présenter de nouveaux produits dans le domaine des machines agricoles, à créer des emplois et à améliorer la production et à former une communication appropriée entre producteurs et consommateurs pour promouvoir les exportations agricoles.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**