Cruel Deal du siècle: le Général Baqeri avertit sur le mutisme des pays musulmans

Téhéran (IRNA)- Le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, le major-général Mohammad Baqeri, dans des messages séparés adressés aux ministres de la défense et aux chefs d'armée des pays islamiques, a mis en garde contre les conséquences de toute lacune et le silence contre le plan cruel du « Deal du siècle » dévoilé par le Président milliardaire américain au service du régime usurpateur de Tel-Aviv, avant d’insister sur la nécessité de s'unir et de mettre de côté les divergences interconfessionnels chez les Musulmans et sur la coopération inter-Islamique en faveur de la Résistance et pour l'expulsion des usurpateurs et des occupants des terres islamiques et faire face à l’initiative illogique trumpienne qui va contre la loi et les règles internationales.

Réagissant au plan cruel et oppressif anti-palestinien du Président américain, Donald Trump, dit « Deal du Siècle », le général de division Mohammad Baqeri, chef d'état-major des forces armées de la République islamique d’Iran (RII), dans des messages séparés adressés à ses homologues musulmans, dénonce l'initiative du Président « paranoïaque » et « terroriste » états-unien, d’avoir tramé et lancé une si grande conspiration contre la cause et les droits palestiniens. « Le dévoilement du plan américano-sioniste connu sous le nom de « Deal du siècle » est sans aucun doute une erreur historique et stratégique qui vise à étendre l'occupation de la Palestine et à réaliser cet objectif phare du projet échoué sioniste lancé depuis maintenant 70 ans », a-t-il insisté.