La revue IWAN, une fenêtre parisienne qui s'ouvre vers la culture iranienne

Les articles de ce périodique traitent des sujets interculturels sur l’Iran et la France tels que l’iranologie, la littérature, l’histoire, la philosophie et l’art. La revue IWAN met en lumière les travaux des chercheurs français et iraniens portant sur l’étude de l’héritage culturel partagé par les deux pays. Les articles de cette revue sont accessibles sur le site www.ccip-iwan.com.

Le comité de rédaction de la revue se compose de nombreuses figures iraniennes et françaises renommées dans les études iranologiques. M. Jamal KAMYAB s'occupe de la direction éditoriale de la Revue. M. Shahrouz MOHAJER est le rédacteur en chef d'Iwan.

