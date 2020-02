Le président Rohani et son cabinet rendent hommage au feu imam Khomeiny

Lors de la cérémonie à laquelle assistait le petit-fils de l'imam Khomeini, Hassan Khomeini, le président Rohani, le vice-président, et les ministres ont rendu hommage au fondateur de la révolution islamique, l'imam Khomeiny et à l'ayatollah Hashemi Rafsandjani en déposant des fleurs sur leurs tombes et en priant pour eux.

