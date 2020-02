L'Iran remporte le Championnat d'Eurasie de Karaté

Les compétitions eurasiennes de karaté dans deux sections du Kata et du comité ont commencé vendredi pendant deux jours, organisées par la province d'Alborz, avec la participation de 450 athlètes masculins et féminins, provenant d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan, du Bangladesh et d'Irak.

A l'issue de ces compétitions, les équipes masculines d'Iran ont respectivement remporté la 1ère place avec 185 points, l'Irak 35 points et l'Azerbaïdjan avec 15 points.

Dans la section féminine, l'équipe iranienne a gagné le premier rang avec 125 points, l'équipe azerbaïdjanaise avec 45 points et l'Irak avec 15 points.

Le Enshin kaikan est un style de « karaté à contact complet », ou karaté Knockdown , fondé en 1988 avec des dojo et des étudiants de divers pays du monde. Enshin met l’accent sur l’utilisation de la méthode Sabaki , un système de techniques visant à transformer la puissance et l’élan d’un adversaire contre lui et à se repositionner à l’endroit «aveugle» de l’adversaire pour contre-attaquer. Bien qu'Enshin soit un style de " combat debout " comprenant des coups de pied, des frappes et des coups de poing trouvés dans la plupart des autres styles de karaté, Il utilise également de nombreux grappins, balaye, et jette souvent associée à Judo ou d'autres styles d' arts martiaux.

Enshin a été fondée par Jōkō Ninomiya qui dirige l'organisation Enshin du honbu de Denver , au Colorado . L'organisation est connue pour son tournoi annuel , le Sabaki Challenge, un concours de règles de karaté à contact complet, sans protections, organisé chaque année à Denver et ouvert aux artistes martiaux avancés de tous les styles et de toutes les écoles.

