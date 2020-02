Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères sera à Téhéran

Seyyed Abbas Mussavi, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères affirme : Il est prévu que, lors de son déplacement en Iran, M. Josep Borrell Fontelles rencontre M. Javad Zarif et certaines autres figures-clés de l'autorité iranienne.

Le haut diplomate espagnol et l'ex-président du parlement européen entre 2004 et 2007, Josep Borrell Fontelles était le ministre des affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération de l'Espagne en 2018 et 2019 avant de succéder à Frederica Mogherini, le 1er décembre 2019.

Âgé de 72 ans, Josep Borrell Fontelles est titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Natif de la Catalogne, il a largement contribué à la réhabilitation de l'Espagne après les troubles politiques suite au référendum de 2017 sur l'indépendance de la Catalogne.

Après quelques années d'absence de la scène politique de l'Espagne, Josep Borrell Fontelles a regagné le haut niveau de la diplomatie espagnole dans le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez.