L'Iran construit plus de 30 000 unités résidentielles en Syrie

S'adressant aux journalistes lors de la cérémonie d'ouverture de la première exposition internationale de la Construction, ce dimanche 2 février, Mahmoud Mahmoud Zadeh, faisant référence à la signature d'un protocole d'accord entre le ministre iranien des Routes et du Développement urbain et le ministre syrien du Logement ces dernières semaines, a ajouté: « En conséquence, il est envisagé que trois entreprises publiques agissent entre les deux pays pour soutenir la présence de constructeurs de masse et de personnes qualifiées dans les domaines de la construction, des infrastructures et des transports, des routes, etc., et d'ingénieurs-conseils et pour en baliser le terrain ».

Il a souligné: « Il n'y a pas d'investissement de la part du gouvernement iranien dans ce projet, et ce sera un marché du travail uniquement pour le secteur privé iranien ».