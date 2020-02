«Yalda» remporte le grand Prix du Jury du Festival de Sundance

Téhéran (IRNA)- Le film iranien «Yalda, une nuit pour le pardon » de Masoud Bakhshi a reçu le Grand Prix du Jury du Festival de Sundance, présidé par le réalisateur, producteur et acteur américain Robert Redford, qui est l’un des plus importants festivals de cinéma indépendant aux Etats-Unis et dans le monde.

La section dramatique World Cinema du festival a décerné le grand prix du jury à «Yalda, une nuit pour le pardon», un drame du cinéaste iranien réalisé par Masoud Bakhshi. «Yalda, une nuit pour le pardon» dépeint l'avenir d'une jeune femme confrontée à la justice punitive en direct sur l'émission de téléréalité la plus populaire du pays. Le film est une production conjointe entre l'Iran, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et le Liban. Le long métrage de Bakhshi sera présenté en première européenne dans la section Berlinale Generation (14plus), qui se tiendra du 20 février au 1er mars 2020 en Allemagne. Le prix spécial du jury de Sundance pour la meilleure actrice dans un court métrage est décerné à Sadaf Asgari pour son rôle dans «Exam», réalisé par la cinéaste iranienne Sonia Hadad. L'événement a décerné son grand jury à «Minari» et «Boys State» de Lee Isaac Chung, dirigés par Amanda McBaine et Jesse Moss. Cette année, le festival de Sundance a eu lieu du 23 janvier au 2 février 2020. L'événement est le plus grand festival de cinéma indépendant aux États-Unis.

