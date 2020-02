Coupe Internationale d’haltérophilie de Fajr : présence de 34 athlètes de 13 pays à Racht

Asghar Ebrahimi s’exprimant samedi soir premier février dans une interview exclusive avec le journaliste de l'IRNA a déclaré que le 5e Championnat international d'haltérophilie de Fajr, organisé en guise d’hommage à l’âme du défunt athlète Mahmoud Namjou, se déroule à partir de dimanche soir au complexe des Martyrs de la ville septentrionale de Racht, ayant une capacité de 6 000 places pour accueillir les compétitions sportives.

Il a ajouté que 34 haltérophiles iraniens et étrangers à savoir de l'Arménie, du Bangladesh, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, du Cameroun, de l'Indonésie, de l'Irak, de la Jordanie, du Kirghizistan, de la Mongolie, du Norvège et de la Turquie participeront aux compétitions et se disputeront pour la qualification et le quota olympique du Japon 2020.